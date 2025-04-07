Губернатор Ставрополья опроверг связь града с работой самолета Росгидромета

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опроверг информацию о причастности самолета-лаборатории Росгидромета к градовому шторму, обрушившемуся на регион. В Telegram-канале глава края призвал жителей не доверять слухам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Самолет используется исключительно для вызова осадков в засушливых районах»,— пояснил губернатор.

Накануне сильный град прошел в Изобильненском, Грачевском, Георгиевском, Минераловодском и Андроповском округах Ставрополья. По информации губернатора, стихия нанесла ущерб сельскохозяйственным культурам.

В настоящее время специалисты проводят оценку масштабов повреждений, причиненных градом.

Николай Аксенов