В Волгограде суд обязал алтайский «Локомотив» снести комплекс Электролесовской

В Волгограде уже почти пять лет идет судебное разбирательство между администрацией Советского района Волгограда (истец) и Алтайской региональной общественной организацией содействия развитию железнодорожных перевозок «Локомотив 7», Волгоградской региональной культурно-спортивной молодежной общественной организацией «Локомотив» (ответчики).

Администрация просила суд обязать «Локомотив» снести за свой счет снести самовольные постройки на улице Электролесовская, 41. Это одноэтажное бытовое здание площадью 41 кв. м, помещение охраны 22 кв. м, пристройка 49 кв. м, двухэтажное здание склада 42 кв. м. Также был подан встречный иск от алтайской общественной организации о признании права собственности на ряд построек.

В итоге Арбитражный суд Волгоградской области в марте 2022 года удовлетворил полностью иск администрации, «Локомотиву-7» — отказал. Таким образом, он должен освободить земельные участки от зданий.

Дело прошло несколько инстанций, в том числе апелляцию и кассацию. В Верховном суде жалобу алтайской общественной организации не стали рассматривать. Теперь дело снова вернулось в АС Волгоградской области. Администрация Советского района Волгограда подала заявление о неисполнении судебного акта — ответчики не сносят строения. Судья Павел Щетинин, который рассматривал дело с 2020 года, отказался накладывать на истца обязанность по сносу спорных объектов.

Ольга Симонова