Дату запуска нового пермского отеля Radisson раскроют после майских праздников

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в ГК «Проспект» - девелопере нового пермского отеля Radisson, пятизвездочная гостиница откроется одновременно с запуском ресторана. «В данный момент идет подготовка ресторанного оборудования и настройка технологических процессов», - отметили в группе «Проспект». Официальную информацию о сроках открытия отеля в компании предоставят дополнительно после майских праздников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отметим, что в онлайн-сервисе 2ГИС Radisson Perm уже обозначен, как и ресторан Stoke в составе отеля. По телефону в гостинице сообщили, что бронировать номера и посетить Stoke, который разместился на третьем этаже здания, можно будет только с 1 июля. Пока в гостинице ведутся работы, необходимые для запуска.

Отель Radisson по ул. Петропавловской, 77, станет второй очередью многофункционального комплекса «Эспланада» (первая очередь — ТЦ «iMall Эспланада»). Строительством МФЦ занимается структура ГК «Проспект» из Екатеринбурга — ООО «Проспект Пермь», проект имеет статус приоритетного инвестиционного. Разрешение на ввод отеля Radisson Perm в эксплуатацию было выдано в ноябре 2024 года. После завершения строительства комплекс будет состоять из трех частей: ТЦ «iMall Эспланада», отеля Radisson и конгресс-холла. Торговый центр работает с 2022 года. Строительство всего МФЦ предполагается завершить в 2027 году. Плановый объем инвестиций в проект оценивается примерно в 15 млрд руб.