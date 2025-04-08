В 2025 году средний размер вклада пермяков вырос на 21,6%

В Прикамье в первом квартале 2025 года средний размер вклада на финансовой платформе Финуслуги (Московская биржа) составил 342,3 тыс. руб. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-релиз биржевого маркетплейса, региональный показатель вырос на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего по России средний размер вклада на Финуслугах составил 413,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При этом максимальный темп роста зафиксирован в Калининградской области. Там средний размер депозита вырос до 427,9 тыс. руб. (+30,6%). В Челябинской области этот же показатель составил 362,7 тыс. руб. (+21,5%), Волгоградской области — 379,9 тыс. руб. (+21,2%). Саратовская область показала минимальный темп роста — на 2,4%, до 380,8 тыс. руб.