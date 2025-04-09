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Пермский бизнесмен вышел из состава участников последней коммерческой организации

Пермский предприниматель Владислав Шинкевич вышел из состава участников столичного ООО «Ремикон», последней коммерческой организации, где он имел долю. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 3 апреля текущего года все 100% долей в обществе принадлежат его супруге Татьяне. Ранее ему принадлежало 0, 0014% долей. При этом господин Шинкевич остался директором «Ремикона». Других активов у бизнесмена не осталось.

Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

ООО «Ремикон» зарегистрировано в Москве. Компания занимается неспециализированной оптовой торговлей, чистая прибыль общества в 2024 году составила 126,63 млн руб. Этой компании принадлежит 33,76% в АО «Камтэкс-Химпром» и 59% в АО «Камтэкс-Полиэфиры». Оба АО занимаются производством химикатов.

АО «Камтэкс-Химпром» является правопреемником Пермского химического завода им. Серго Орджоникидзе, основанного в 1916 году как Пермский суперфосфатный завод. Сегодня предприятие выпускает фталевый ангидрид и диоктилфталат, а также фумаровую и бензойную кислоты. Чистая прибыль по итогам года – 503,5 млн руб.