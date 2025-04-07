Сутенеры строгих правил

В Сибири раскрыли группировку сутенеров, которая на протяжении семи лет похищала девушек из неблагополучных семей и принуждала их заниматься проституцией. По версии следствия, криминальная организация насчитывала четыре десятка участников и несколько структурных подразделений, в том числе кадровую службу, которая отвечала за поиск девушек, и «силовой блок», обеспечивающий их охрану. По предварительным данным, жертвами группировки стали более 20 девушек из Красноярского края и Новосибирской области, взятых в сексуальное рабство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правоохранители задержали 17 наиболее активных участников сибирской группировки сутенеров

Фото: СК по Красноярскому краю Правоохранители задержали 17 наиболее активных участников сибирской группировки сутенеров

Фото: СК по Красноярскому краю

Правоохранители выявили банду сутенеров, которая с 2018 года действовала в Красноярском крае и Новосибирской области. В отношении ее организатора и участников возбуждено уголовное дело о преступном сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю.

Уголовное дело возбуждено по материалам красноярских управлений ФСБ и МВД. По данным источников «Ъ-Сибирь», предполагаемым создателем и идейным вдохновителем криминальной организации правоохранители считают бывшего индивидуального предпринимателя, 36-летнего красноярца Сергея Иванова, имеющего средне-специальное образование. Себе в помощники он взял родственников и знакомых, обещая щедро платить. В разное время группировка насчитывала до 40 человек. Все ее участники были дисциплинированы и беспрекословно подчинялись организатору.

В материалах дела указывается, что злоумышленники похищали девушек из неблагополучных семей, отбирали у них паспорта, избивали и заставляли оказывать интимные услуги. Сутенеры арендовали сауны, массажные салоны, квартиры и апартаменты в Красноярском крае и Новосибирской области. Для девушек была разработана система взысканий. Тех, кто пытался сбежать, распивал спиртное или не соглашался обслуживать клиентов, наказывали рублем. При этом размер штрафа кратно превышал их возможный доход. Большинство девушек фактически оказывали интимные услуги бесплатно, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

Преступное сообщество, говорится в деле, состояло из нескольких структурных подразделений. В нем имелась своя бухгалтерия, кадровая служба, которая отвечала за поиск девушек, и группа быстрого реагирования, обеспечивающая их охрану.

«Участники преступной организации, состоящие в "силовом блоке", были вооружены ножами, газовым и травматическим огнестрельным оружием»,— рассказала официальный представитель управление СКР Юлия Арбузова.

Расследование установило, что теневой бизнес приносил его организатору ежедневный доход от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.

Сегодня по делу были проведены оперативные мероприятия. Были задержаны 17 наиболее активных участников группировки, включая ее предполагаемого организатора Сергея Иванова. По данным источников, он сотрудничает со следствием. Суд заключил его под стражу до 26 мая. Решается вопрос об избрании меры пресечения другим фигурантам.

По предварительным данным, всего в занятие проституцией участники преступного сообщества вовлекли более 20 девушек. Они были освобождены.

Константин Воронов