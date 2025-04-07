Предприниматели потратили 1 млрд «СберБизнес Спасибо» на оплату продуктов и конвертацию в рубли

Корпоративные клиенты Сбера за год получили выгоду в размере 1 млрд руб. благодаря программе лояльности «СберБизнес Спасибо». Часть этой суммы предприниматели перевели в рубли (один бонус равен одному рублю), а часть — использовали для оплаты продуктов партнеров банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Эксклюзивная программа лояльности для малого бизнеса стартовала в апреле 2024 года. За это время к ней подключились более 650 тыс. предпринимателей. Бонусами «СберБизнес Спасибо» можно оплатить до 100% стоимости покупок у партнёров банка.

Бонусные баллы начисляются на остаток по счёту, за переводы контрагентам в рублях и операции по бизнес-карте. Некоторые из предпринимателей уже успели заработать по 300 тыс. бонусов. А всего по программе «СберБизнес Спасибо» за год было начислено 3,4 млрд бонусов, таким образом, большая часть бонусов пока не конвертирована в деньги.

Чтобы получать бонусы, достаточно открыть расчётный счёт в Сбере, в приложении« СберБизнес» выбрать «Все продукты и услуги» — «СберБизнес Спасибо» — «Подключить».

«Быть клиентом Сбера выгодно. Вы ведёте бизнес как обычно, совершаете привычные действия — и незаметно для себя зарабатываете бонусы СберБизнес Спасибо. А потом можете конвертировать их в рубли или потратить их у партнёров банка. Просто, удобно и приятно. Нашей бонусной программе с прозрачной механикой скоро исполнится год, и сотни тысяч российских предпринимателей уже подключились к ней. В будущем клиенты получат еще больше преимуществ в рамках нашей программы»,— сказал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

ПАО Сбербанк