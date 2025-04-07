ПСБ сменил фирменное наименование и адрес

В рамках реализации плана по переезду в Ярославскую область ПСБ завершил корпоративные процедуры по смене фирменного наименования, а также места нахождения и адреса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 1 апреля 2025 года полное фирменное наименование банка на русском языке — Публичное акционерное общество «Банк ПСБ», сокращенное фирменное наименование банка на русском языке — ПАО «Банк ПСБ». Полное фирменное наименование банка на английском языке — Bank PSB Public Joint-Stock Company, сокращенное фирменное наименование банка на английском языке — Bank PSB PJSC. Также банк ПСБ сменил адрес. Теперь головной офис банка зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 150003, город Ярославль, улица Республиканская, дом 16.

Изменение фирменного наименования банка и его адреса не скажется на обслуживании клиентов и взаимодействии с контрагентами, банк продолжает исполнять все взятые на себя обязательства: условия по действующим продуктам и договорам остаются неизменными, их переоформление не требуется, если иное не предусмотрено условиями соответствующего договора (соглашения).