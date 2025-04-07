Из Ставропольского края депортировали пятерых граждан Вьетнама
Из России выдворили за пятерых граждан Вьетнама, находившихся в Ставропольском крае нелегально. Иностранцев депортировали после решения суда с запретом въезда в РФ на 5 лет, сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по региону.
Фото: ГУ ФССП по Ставрополью
По данным ведомства, вьетнамцы прибыли в РФ с целью трудоустройства, нарушив порядок въезда.
«Все иностранные граждане были оштрафованы за нарушение миграционного законодательства»,— рассказали в пресс-службе ведомства.
До момента выдворения иностранцы находились в центре временного содержания. Сотрудники ФССП оформили необходимую документацию и сопроводили иностранных граждан до пограничного пункта пропуска.