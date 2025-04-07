В Екатеринбурге пациентка отсудила у ЦГБ №7 более 500 тыс. руб. за неточный диагноз

Свердловский областной суд обязал центральную городскую больницу (ЦГБ) №7 Екатеринбурга выплатить пациентке более 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение из-за несвоевременно оказанной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, в декабре 2022 года жительница ХМАО была доставлена в больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Невролог поставил диагноз «остеохондроз» без проведения необходимых исследований и назначил капельницы. Лечение не помогло, и пациентку экстренно госпитализировали в ГКБ №40, где провели обследование и операцию. Последствия заболевания привели к инвалидности.

Первоначально Кировский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска пациентки. Однако Свердловский областной суд назначил повторную экспертизу, которая установила, что к инвалидности пациентки привела, в том числе несвоевременно оказанная медицинская помощь в ЦГБ №7.

Суд установил, что своевременное, полное и правильно проведенное лечение не гарантировало на 100% благоприятный исход, но при этом частично удовлетворил исковые требования, взыскав с больницы компенсацию морального вреда и расходы на лечение в размере 66 тыс. руб.

Решение вступило в законную силу.

Полина Щуцкая