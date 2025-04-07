Сильный контраст температур ожидается на территории Удмуртии на неделе

Завтра на севере Удмуртии установится арктическая воздушная масса, на юге — теплая, что создаст значительный контраст температур, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Это связано с влиянием южного циклона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ночью, 7 апреля, температура в целом по республике опустится до -1..+4°С. Днем, 8 апреля, в северных районах ожидается +2..+6°С, в центральных — до +8..+13°С, а на юге — до +13..+18°С. В Ижевске ожидается +15..+17°С.

Основные осадки прогнозируются в западных и северных районах, где в предстоящую ночью пройдет снег и дождь. На остальной территории возможны небольшие дожди. Ночью и завтра утром в отдельных районах возможен туман.

В ночь на среду, 9 апреля, температура в Удмуртии составит 0..+5°С, в юго-восточных районах — до +5..+7°С. Днем температура не превысит +6..+11°С. Дожди пройдут на большей части республики, особенно в северной половине. В четверг, 10 апреля, ночью температура будет 0..-3°С, днем — +3..+8°С. Осадков не ожидается.

В пятницу, 11 апреля, температура ночью опустится до -1..-6°С, а днем поднимется до +5..+10°С с возможными кратковременными дождями. По предварительному прогнозу, в субботу температурный фон немного повысится.