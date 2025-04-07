Сотрудники УФСБ задержали краснодарца, подозреваемого в оправдании терроризма

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали в Краснодаре 30-летнего жителя региона, подозреваемого в распространении в интернете материалов, содержащих признаки оправдания терроризма. По данным ведомства, мужчина, разделяя взгляды проукраинских радикальных организаций, размещал в открытом доступе в социальных сетях комментарии, содержащие призывы к совершению поджогов зданий органов власти на территории края, сообщает пресс-служба УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как уточнили в региональном управлении, материалы были опубликованы в популярных мессенджерах и на платформах с широкой аудиторией. В ходе оперативных мероприятий сотрудники спецслужбы установили личность предполагаемого распространителя, после чего он был задержан.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков