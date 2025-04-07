После утверждения ПЗЗ в Сочи начнут строить аквапарк за 28 млрд рублей

Строительство многофункционального комплекса с аквапарком, гостиницей и торговыми площадями в поселке Головинка Лазаревского района Сочи стоимостью 28 млрд руб. начнется после утверждения новых Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Как сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на администрацию города, проект, реализуемый ООО ИК «Бизнес Технологии», предполагает возведение объекта площадью порядка 200 тыс. кв. м. Согласно данным инвестиционного портала Сочи, завершить работы планируется к 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Протокол о намерениях по реализации проекта был подписан 22 ноября 2022 года. Концепция включает строительство торгово-развлекательного центра с аквапарком, гостиницы под брендом «Звезда Сочи» и подземного паркинга. Ожидается, что запуск объекта обеспечит создание 500 рабочих мест. В мэрии подчеркивают, что начало строительных работ возможно только после утверждения ПЗЗ.

Документ находится в стадии разработки и согласований. В рамках осенних общественных обсуждений в 2024 году жители города направили более тысячи предложений и замечаний. В настоящий момент проект проходит экспертизу в Научно-исследовательском институте перспективного градостроительства. Его итоговая редакция должна быть согласована с Минстроем РФ и региональным управлением охраны объектов культурного наследия, после чего проект будет представлен на утверждение городскому собранию Сочи.

Вячеслав Рыжков