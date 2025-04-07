Вера Криничная возглавила управление внутренней политики Новороссийска

Вера Криничная назначена и. о. начальника управления внутренней политики администрации Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

До нового назначения чиновница занимала пост заместителя главы администрации Восточного внутригородского района по социальным вопросам. На должности руководителя управления внутренней политики Вера Криничная сменила Ирину Якупову.

Кроме того, с 7 апреля 2025 года произошли изменения и в руководстве жилищно-коммунального хозяйства города. Вице-мэр Александр Гавриков принял под свой контроль сферу ЖКХ Новороссийска. В его ведение полностью перешел список служб, которые ранее курировал ушедший в отставку Александр Яменсков.

Анна Гречко