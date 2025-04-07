В Ярославле вышел путеводитель по «Дому Иванова»

В Ярославле представили первый выпуск новой серии «Домы» городского путеводителя «Ярославский лексикон». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил кандидат исторических наук, автор идеи проекта Дмитрий Полознев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Домы, или Путеводитель для тех, кто любит „Ярославский лексикон“», Дмитрий Полознев Фото: «Домы, или Путеводитель для тех, кто любит „Ярославский лексикон“», Дмитрий Полознев

«Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не любит путеводители» выходит с 2018 года и насчитывает 18 брошюр, каждая из них рассказывает об отдельном районе или достопримечательности Ярославля. Автором текстов выступает Николай Кокорнов, иллюстраций — Наталия Кокорнова. Автор идеи — Дмитрий Полознев.

Презентация новой серии «лексикона» «Домы» состоялась в Ярославской областной научной библиотеке им. Некрасова, книгу представил автор идеи Дмитрий Полознев. Новая серия — «Домы» — посвящена историческим зданиям города. В первом выпуске рассказывается о «Доме Иванова». Это здание на улице Чайковского, 4 (напротив планетария) является редким образцом частного жилого дома средневекового Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Домы, или Путеводитель для тех, кто любит „Ярославский лексикон“», Дмитрий Полознев Фото: «Домы, или Путеводитель для тех, кто любит „Ярославский лексикон“», Дмитрий Полознев

Как отмечает автор идеи проекта Дмитрий Полознев, «новый лексикон не повторяет прежний, но преемственен ему по стилю и, главное, по необычному описанию привычных мест». Важной отличительной чертой нового «лексикона» является и то, что теперь он выполнен в цвете — прошлые издания были черно-белые. Применение цвета господин Полознев назвал «велением времени».

«Читать новый "Дом Иванова" надо без суеты, удобно устроившись в кресле, и не спеша, с чашкой чая, смаковать тягучий, но красивый текст Николая Кокорнова, полный метафор и многочисленных героев — на 10 его страниц приходится не менее трех дюжин персонажей. Это маленький спектакль, разыгранный в формате брошюры, и, наверное, не случайно, что ключевая иллюстрация книги отсылает нас к знаменитой картине "Дом в разрезе"»,— написал в своих соцсетях доцент кафедры рекламы и связей с общественностью ЯрГУ им. Демидова, кандидат исторических наук Сергей Федоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Домы, или Путеводитель для тех, кто любит „Ярославский лексикон“», Дмитрий Полознев Фото: «Домы, или Путеводитель для тех, кто любит „Ярославский лексикон“», Дмитрий Полознев

Пока не решено, каким зданиям будут посвящены следующие выпуски серии, — авторы проекта планируют прислушиваться к своему читателю. Во время презентации было проведено анкетирование, в ходе которого ярославцы предложили посвятить следующие выпуски богадельне Вахрамеева на Красном съезде, Митрополичьим палатам, «Дому Дунаева» на проспекте Октября, «Дому специалистов» на Советской и другим историческим зданиям города.

Алла Чижова