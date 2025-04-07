В Верхнем Уфалее в период ГИА усилят контроль за продажей алкоголя

В Верхнеуфалейском городском округе усилят контроль за розничной продажей алкоголя во время проведения государственной итоговой аттестации. Сотрудник местной администрации 7 апреля провел профилактические беседы в торговых точках, расположенных возле школ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Верхнего Уфалея.

Полиция Верхнего Уфалея также усилит охрану общественного порядка в период проведения ГИА. Мероприятия организованы, чтобы не допустить продажу алкоголя школьникам.

Основной период государственной итоговой аттестации пройдет с 23 мая по 23 июня. Досрочно школьники начали сдавать экзамены 21 марта.