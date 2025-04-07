Жителя Оренбуржья будут судить за сделанный другу подарок

Прокуратура Александровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя. Он обвиняется в незаконном сбыте огнестрельного оружия, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, гражданин решил подарить своему другу охотничье ружье марки «ИЖ». Тот принял подарок и хранил его у себя дома до прибытия полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в Александровский районный суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев