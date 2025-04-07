В Татарстане восстанавливают дорогу после строительства обхода Челнов
В Татарстане начались восстановительные работы на региональной автодороге, задействованной при строительстве обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
В Татарстане восстанавливают дорогу после строительства обхода Челнов
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Работы ведутся на участке трассы Набережные Челны — Бурды в Тукаевском районе. Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 15 км.
В настоящее время подрядчики снимают поврежденный верхний слой покрытия. В дальнейшем планируется укладка двухслойного асфальта общей толщиной 11 см.
Завершить работы планируется к концу апреля.
Ремонт проводится в рамках соглашения между ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», администрацией Тукаевского района, ГКУ «Главтатдортранс» и Министерством транспорта Татарстана.
Согласно документу, в границах района будет восстановлено 63 км региональных дорог, использованных при строительстве обхода.
Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета в рамках проекта по созданию обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Объем средств определен проектной документацией.