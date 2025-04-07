В Татарстане начались восстановительные работы на региональной автодороге, задействованной при строительстве обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

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Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане восстанавливают дорогу после строительства обхода Челнов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Работы ведутся на участке трассы Набережные Челны — Бурды в Тукаевском районе. Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 15 км.

В настоящее время подрядчики снимают поврежденный верхний слой покрытия. В дальнейшем планируется укладка двухслойного асфальта общей толщиной 11 см.

Завершить работы планируется к концу апреля.

Ремонт проводится в рамках соглашения между ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», администрацией Тукаевского района, ГКУ «Главтатдортранс» и Министерством транспорта Татарстана.

Согласно документу, в границах района будет восстановлено 63 км региональных дорог, использованных при строительстве обхода.

Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета в рамках проекта по созданию обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Объем средств определен проектной документацией.

Артём Дергунов