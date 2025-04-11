Ежик в ДНК-тумане

На сегодня ученым известно больше 20 видов ежей, за два с половиной века изученных зоологами, что называется, вдоль и поперек. Но в нашем веке ежи поставили перед филогенетиками задачу, которая пока решается учеными с большим трудом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Вид еж ушастый (Hemiechinus auritus) был вторым по счету после ежа обыкновенного (Erinaceus europaeus), описанного Карлом Линнеем за 12 лет до появления в науке ежа Гмелина. Линней включил его в десятое издание своей «Системы природы» 1758 года, которое ныне принято за исходный пункт исчисления приоритетов описания новых видов в зоологической номенклатуре.

Начало науки о ежах

Искать обыкновенного ежа Линнею долго не пришлось, он обитал в Западной Европе повсеместно, в том числе и в Швеции, где жил Линней. А вот ежа с ушами длиной до 5 см академик российской Императорской академии наук Самуил Готлиб Гмелин обнаружил в 1770 году довольно далеко от своей квартиры в Доме академиков на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Он его встретил в астраханских степях во время своей первой Прикаспийской экспедиции.

На сегодня зоологами описано более 20 видов ежей, большинство в первой половине XIX века, несколько видов — в прошлом веке, и один вид (Mesechinus wangi) был обнаружен в горах на юге Китая уже в нашем веке, всего семь лет назад; у него единственного среди ежей есть четвертый коренной зуб. По мере описания новых видов ежей появилась необходимость отвести им свое место в систематике животных, чтобы было понятно, где искать уже известные виды и куда добавлять новые виды по мере их открытия и описания.

Отдельную трибу Erinacini (ныне она называется подсемейством Erinaceinae, по-русски — настоящих ежей) ввел в зоологическую таксономию во втором издании 1817 года своих «Синоптических таблиц Зоогнозии» профессор Московского университета Григорий Иванович (Иоганн Готтгельф) Фишер, тоже русский немец, как Гмелин. И тут ничего не поделаешь: немцев в российской науке тогда было много. Со времен Петра I и потом в течение века вектор того, что сейчас называют «утечка мозгов» (brain drain), был направлен в противоположном нынешнему направлении. Карьерный рост в науке сына ткача из заштатного саксонского городка Вальдхайма (1,2 тыс. жителей) Готтфельда Фишера — классическое тому подтверждение.

По приезде в Москву он сразу получил звание профессора, то есть чин надворного советника (пятого класса в «Табели о рангах»), что автоматически подразумевало потомственное дворянство, и стал подписывать свои научные труды «Фишер фон Вальдхайм». Ко всему прочему это было еще удобно студентам: так они его не путали с профессором ботаники Московского университета Федором Богдановичем (Фридрихом Эрнстом Людвигом) фон Фишером, тоже, кстати, ставшим «фоном» в России. В дальнейшем Фишер фон Вальдхайм стал академиком Санкт-Петербургской Императорской академии наук, был награжден целым букетом орденов святых Станислава, Анны и Владимира разных степеней, а западные историки науки называют его «русским Кювье».

Разнообразие ежей

К концу XIX века подсемейство Erinaceinae в составе отряда Insectivora (насекомоядные) прибрела современный вид. Даже филогенетики, которые несколько последних десятилетий только тем и занимаются, что корежат и переделывают на свой лад классическую линнеевскую таксономию, обошли это подсемейство стороной, ограничившись ее косметическими правками. Если не считать вымершие виды и роды ежей, то на сегодня к настоящим ежам относятся пять их родов.

Род евразийские ежи объединяет четыре вида: европейский, или обыкновенный еж; белогрудый еж; южный, или дунайский еж; амурский еж. Ушастых ежей всего два вида: ушастый еж, описанный Гмелином, и ошейниковый еж, который водится только на Индостанском полуострове. Степных ежей четыре вида: даурский еж; китайский, или Хьюгов еж и еще два вида ежей, встречающихся только Китае,— малый лесной еж и лесной еж Ванга, уже упоминавшийся выше. Род длинноиглых ежей объединяет тоже четыре вида. Это эфиопский еж; собственно длинноиглый еж, которого по какой-то странной причине зоологи называют еще лысым ежом и который умеет громко визжать; очень редкий и малоизученный индийский еж и еще более редкий, возможно уже исчезнувший, голобрюхий еж, которого некоторые исследователи считают подвидом индийского ежа. К пятому роду — африканских ежей — относятся: алжирский еж, очень похожий на обыкновенного ежа, только мордочка у него более светлая, уши и лапы длиннее и бегает он быстрее, а водится он не только в странах Магриба, но и во Франции и Испании; белобрюхий еж, у которого на задних лапках в отличие от всех остальных видов ежей не пять, а четыре пальца; его близкий родич сомалийский еж и южноафриканский еж.

Волосатые ежи

Настоящих ежей ни с кем не перепутаешь. А вот представители второго подсемейства из семейства ежовых (Erinaceidae) — крысиные ежи (Galericinae), или гимнуры, или волосатые ежи, или лунные крысы,— действительно очень похожи на крупных крыс. Никаких игл у них и в помине нет, и они, говорят, сильно воняют. По сути, это олицетворение далекого предка ежей, по какой-то причине сохранившего свой облик со времен олигоцена в виде гимнур, тогда как настоящие ежи обзавелись шубкой из игл и приобрели вполне симпатичный вид.

Сохранившихся до нашего времени гимнур зоологи насчитывают тоже пять родов, объединяющих восемь видов, обитающих только в Юго-Восточной Азии. В прошлом ареал их обитания был гораздо шире и разнообразие их видов больше. Например, не так давно ученые откопали в Италии останки крысиного ежа размером с небольшую собаку, причем, судя по устройству челюстей и огромным клыкам, явного хищника: для такого зверя иголки были явно лишними.

География ежей

Ежи, как настоящие, так и крысиные, обитают только в Евразии и Африке, на других континентах их нет и не было. Получается, что прямые предки ежовых появились не ранее того, как Лавразия распалась на Америку и Евразию (135 млн лет назад). А сами ежи приобрели свой нынешний вид с иголками лишь после эоцен-олигоценового вымирания (33 млн лет назад) и начали осваивать Европу, Азию, Африку, приживаясь в лесах, степях и пустынях.

В нашей стране обитают шесть видов настоящих ежей. Европейский, или обыкновенный еж обитает в северных и центральных районах европейской части России. Южнее него живет дунайский еж, ареал обитания которого тянется на восток до южных районов Западной Сибири. На юге Забайкалья встречается даурский еж, а восточнее него на Дальнем Востоке обитает амурский еж. Ареал ушастого ежа тоже весьма растянутый: от низовьев Дона до верховьев Оби. И шестой вид — белогрудый еж — живет в Дагестане и Чечне.

Еж под прикрытием

Есть еще один вид настоящих ежей — карликовый африканский еж. Это гибрид африканского белобрюхого ежа, того самого, у которого на задних лапках по четыре пальца, и алжирского ежа. Это гибрид был получен человеком искусственным путем, причем не в научных, а исключительно в корыстных целях — для его продажи как домашнего питомца. Торговля этим ежиком, умещающимся на ладони, идет весьма бойко по всему миру уже почти полвека, у нас тоже есть питомники по его разведению. Цены на него желающие могут посмотреть самостоятельно, дешевле можно купить такого ежа б/у по объявлению хозяев, желающих от него по тем или иным причинам избавиться.

Но в данном случае нам интересно то, что этот межвидовой гибрид плодовит и приносит такое же карликовое потомство. И еще интереснее то, что в дикой природе у ежей тоже происходит межвидовая гибридизация с рождением фертильного потомства. У млекопитающих это редкость, но у близкородственных видов бывает, например, у волков и собак гибридизация с интрогрессией (последующим скрещивание гибрида с одним из родительских видов) известна с древних времен. То же самое происходит у ежей, причем, как выяснилось, в широких масштабах.

Ученые заподозрили их в способности к межвидовой гибридизации полвека назад. В Европе сейчас обитают два вида ежей — обыкновенный еж (Erinaceus europaeus) и южный, или дунайский еж (Erinaceus roumanicus). Сначала их попробовали скрестить в лаборатории и получили небольшое количество гибридных (по морфологическим признакам) особей. Результат был неубедительным. Более точный метод ДНК-гибридизации тогда был слишком трудоемким и дорогим, чтобы тратить время и деньги на анализ ДНК гибридов ежей. Их тратили, как вы догадываетесь, на более интересный вопрос — сравнительный анализ ДНК антропоидов и человека.

До ежей очередь дошла в конце 1990-х — начале 2000-х годов, когда появились сравнительно дешевые методы ДНК-секвенирования. Вот тогда и выяснилось, что в Центральной Европе существует зона симпатрии (совпадения ареалов обитания), где происходит гибридизация обыкновенного и дунайского ежей. А ученые МГУ в ходе аналогичных исследований по гранту РФФИ обнаружили в 2008 году ежей со следами генетической интрогрессии и в Подмосковье, после чего стали генотипировать всех отловленных ежей и выяснили, что гибридизация между этими двумя видами в зонах их симпатрии — отнюдь не редкость, а почти рутинное явление. Дело дошло до того, что студенты биофака МГУ начали писать об этом курсовые работы.

География исследований расширялась, и в последние годы ученые МГУ даже выстроили теорию об истории вторичной колонизации ежами Европы по окончании последней ледниковой эпохи. Согласно этой пока гипотетической теории, первым вернулся в более северные районы Европы обыкновенный еж, а потом за ним потянулся туда более теплолюбивый дунайский ежик, и в местах перекрывания их новых ареалов началась их гибридизация с пока не вполне ясными последствиями.

Но обычному неученому человеку, наверное, интереснее другой вывод ученых, который сформулировала руководитель этих работ в МГУ доктор биологических наук Анна Андреевна Банникова: «Кроме того, наша работа показывает, что морфологический облик видов обманчив в генеалогическом смысле: обыкновенный и южный (или дунайский) ежи, значительно различающиеся генетически, не имеют абсолютного морфологического хиатуса, а их гибриды могут принимать облик одного или другого вида».

Иными словами, вы думаете, что встретили своего родного обыкновенного ежа, а он как раз дунайский! А если представить себе, сколько подобных зон симпатрии с гибридизацией разных видов ежей может быть на просторах Евразии и Африки, невольно вспоминается известный мультфильм «Ежик в тумане».

Ася Петухова