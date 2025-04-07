Китайский чиновник призвал американские компании выступить против пошлин Трампа

Заместитель министра торговли КНР Лин Цзы заявил, что «корень проблемной ситуации с пошлинами лежит в США». Об этом чиновник сказал в ходе встречи с представителями бизнеса США в Пекине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

«Мы надеемся, что американские компании найдут источник, прояснят для себя проблему и смогут обоснованно выступить против этого»,— отметил заместитель министра во время беседы с представителями более 20 американских компаний, в том числе Tesla и GE HealthCare.

При этом господин Лин отметил, что Китай был и всегда будет «идеальным, безопасным и перспективным объектом для иностранных инвесторов». По его мнению, компании из США «должны занять прагматичный подход и совместными усилиями сохранить стабильность в мировом производстве и работе логистических цепочек, чтобы продвигать взаимовыгодное сотрудничество».

Евгений Хвостик