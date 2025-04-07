Прокуратура проверяет превышение ПДК сероводорода в Бузулуке

Оренбургская природоохранная прокуратура проводит проверочные мероприятия по факту превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе на территории Бузулука. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что ООО «Фаворит» осуществляет деятельность по сливу и наливу нефтепродуктов без постановки на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Спецпрокурор потребовал привлечения к административной ответственности должностного и юридического лица, а также направил в суд иск с требованием о запрете организации осуществлять деятельность по обращению с углеводородным сырьем.

«Действия сотрудников организации также будут проверены на предмет уголовно-правовой составляющей»,— добавили в прокуратуре.

Также будет дана оценка должностным лицам уполномоченных контролирующих органов в связи с бездействием, повлекшим загрязнение воздуха.

Алексей Алексеев