Прокуратура проверяет превышение ПДК сероводорода в Бузулуке
Оренбургская природоохранная прокуратура проводит проверочные мероприятия по факту превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе на территории Бузулука. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Оренбургской области.
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ
Предварительно установлено, что ООО «Фаворит» осуществляет деятельность по сливу и наливу нефтепродуктов без постановки на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.
Спецпрокурор потребовал привлечения к административной ответственности должностного и юридического лица, а также направил в суд иск с требованием о запрете организации осуществлять деятельность по обращению с углеводородным сырьем.
«Действия сотрудников организации также будут проверены на предмет уголовно-правовой составляющей»,— добавили в прокуратуре.
Также будет дана оценка должностным лицам уполномоченных контролирующих органов в связи с бездействием, повлекшим загрязнение воздуха.