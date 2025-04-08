В Крыму появится первый апарт-отель под управлением федерального гостиничного оператора

Мягкий климат и бескрайние песчаные пляжи с прозрачной водой, уникальный природный ландшафт. Евпатория расположилась на берегу Каламитского залива. С запада курорт омывает Мойнакское озеро с уникальными целебными грязями, а с востока — розовое соленое озеро Сасык-Сиваш. Местные песчаные пляжи — одни из лучших во всем Крыму. Город считается одним из самых экологически чистых курортов побережья.

Фото: ООО «Интер Строй»

В мире немного мест, равных Евпатории по климатическим и целебным особенностям. Город — кладезь здоровья. Одной из главных особенностей Евпатории являются его лечебные грязи и соленые озера. Грязи, добываемые из местных озер, имеют высокую биологическую активность и часто используются в грязелечении. Кроме того, в районе Евпатории есть несколько минеральных источников, которые также вызывают интерес у туристов и местных жителей.

Каждый уголок Евпатории пропитан духом истории. Городу более двадцати пяти веков. Каждая эпоха оставила в Евпатории ценный исторический след и памятники архитектуры. Это единственный крымский город, где существует такой вид общественного транспорта как трамвай. Сегодня евпаторийские трамваи — городская достопримечательность.

Побережье Евпатории активно и разнообразно. Здесь можно порадовать себя пляжными развлечениями — катамаранами и гидроциклами. Для любителей приключений доступны морские прогулки на яхтах и дайвинг, а на морской рыбалке ждет богатый улов.

Евпатория будущего — это всесезонный курорт мирового уровня

Именно Евпатория стала частью федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». В городе проведут реконструкцию и благоустройство пляжной и прибрежной зоны, протяжённость которой превышает 11 километров. Евпатория будущего — это всесезонный курорт мирового уровня для отдыха и оздоровления.

Здесь в самом центре Евпатории на первой береговой линии разместится апарт-отель под управлением крупного федерального гостиничного оператора.

Фото: ООО «Интер Строй»

«Для нас крайне важно не только создать уникальный объект, но и обеспечить эффективное управление и высокий уровень сервиса. Именно поэтому мы пригласили в качестве партнёра крупнейшего федерального оператора — Cosmos Hotel Group. Новый отель станет первым объектом под брендом Cosmos в Крыму, что является значимым событием для развития туристической инфраструктуры региона. С каждым годом количество туристов в Крыму неуклонно растёт, и мы уверены, что наш отель станет безусловно популярным среди отдыхающих. Кроме того, Республика Крым вошла в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», что открывает новые перспективы для туристической инфраструктуры Евпатории. Город обладает значительным туристическим потенциалом, и мы также стремимся его развивать, создавая уникальные условия для отдыха»,— подчеркнул Евгений Кабанов, руководитель группы компаний «ИнтерСтрой».

Каждая деталь Cosmos Smart Evpatoriya Hotel (Космос Смарт Евпатория отель) продумана с любовью и заботой о комфорте

На территории создана вся необходимая инфраструктура для полноценного отдыха. Гостей ждет современный спа-центр с разнообразными видами бань, уютными косметологическими кабинетами и комфортными массажными комнатами. Для любителей активного отдыха предусмотрен круглогодичный открытый бассейн с детской зоной и стильным баром. В ресторане а-ля карт гости смогут насладиться изысканными блюдами, а в лобби-баре — расслабиться или отдохнуть с великолепным видом из панорамного кафе.

Спортсмены смогут воспользоваться тренажерным залом или совершить пробежку по живописной набережной. Кроме того, близость моря открывает невероятные возможности для активного отдыха: водные виды спорта и пляжные прогулки помогут насытить дни яркими эмоциями. Учтены интересы самых маленьких гостей — для них созданы безопасные игровые пространства, где они могут весело проводить время. Авторское ландшафтное озеленение добавляет особый шарм и гармонию в атмосферу отдыха, создавая уютную обстановку для всех посетителей.

Фото: ООО «Интер Строй»

Светлые вентилируемые фасады, облицованные керамогранитом, гармонично впишутся в живописный ландшафт морского побережья. Элегантная подсветка фасада подчеркивает утонченный облик зданий.

Cosmos Smart Evpatoriya Hotel (Космос Смарт Евпатория отель) предлагает сервис европейского уровня и является отличным решением для инвестиций с гарантированным доходом

Водные виды спорта и пляжные прогулки, прогулки по променадной набережной помогут насытить дни яркими эмоциями.

Станьте владельцем курортной недвижимости в престижной локации, где вас ждет высокий уровень европейского сервиса. Здесь вы сможете наслаждаться незабываемым отдыхом с семьей, использовать всю инфраструктуру отеля, получать максимум приятных впечатлений — и все это без дополнительных затрат.

Вы можете приобрести готовый номер в отеле под управлением отельного оператора Cosmos Hotel Group и получать гарантированный доход!

Настоящее сообщение содержит информацию о готовящемся к реализации проекте и не является рекламой, связанной с привлечением денежных средств для строительства жилья. О начале заключения Договоров долевого участия будет сообщено дополнительно после размещения проектной декларации на сайте https://наш.дом.рф/. Разрешение на строительство получено 29.12.2023. На дату публикации денежные средства граждан (участников долевого строительства) для строительства не привлекаются

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