Жителя Магнитогорска оштрафовали за фотографию Гитлера на странице в соцсети

Правобережный районный суд Магнитогорска признал местного жителя виновным в публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. Ему назначили штраф в размере 2 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что магнитогорец в 2010 году зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте» и разместил на своей личной странице фотографию Адольфа Гитлера, на кителе которого «была изображена свастика нацистской Германии». Подсудимый признал вину в содеянном и раскаялся.

Приговор вступил в силу.