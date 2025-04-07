Жителя Магнитогорска оштрафовали за фотографию Гитлера на странице в соцсети
Правобережный районный суд Магнитогорска признал местного жителя виновным в публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. Ему назначили штраф в размере 2 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Установлено, что магнитогорец в 2010 году зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте» и разместил на своей личной странице фотографию Адольфа Гитлера, на кителе которого «была изображена свастика нацистской Германии». Подсудимый признал вину в содеянном и раскаялся.
Приговор вступил в силу.