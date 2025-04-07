Tumblr переживает ренессанс

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, почему растет популярность платформы в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Половина всех активных ежемесячных пользователей — представители поколения Z, пишет Business Insider. Они же составляют более 60% создателей новых аккаунтов на сайте в 2025 году. Кстати, Tumblr уже переживал всплеск интереса после запрета TikTok в США в январе. Число регистраций там выросло и в прошлом году, когда Бразилия временно запретила соцсеть X. Многие пересохраняли свой контент.

Tumblr запустили еще в 2007 году. Авторам блогов предлагалось создавать личную эстетику и организовывать сообщества по интересам. Пик популярности пришелся на 2010-е, когда девушки носили черные чокеры из проволоки и слушали Аврил Лавин. Дизайнеры публиковали свои рисунки, писатели — стихи и рассказы, а фанаты сериалов вроде «Сверхъестественного» или комиксов Marvel объединялись в группы.

В начале 2014 года платформа насчитывала более 100 млн пользователей и казалась таким же растущим гигантом, как Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Но монетизировать ее было сложно даже после приобретения корпорацией Yahoo за $1,1 млрд в 2013 году. Постепенно Tumblr растворился в ностальгии миллениалов. С 2019-го он принадлежит материнской компании WordPress, Automattic, которая заплатила за сервис всего $3 млн. И с тех пор сайт показывает устойчивый рост.

Почему двадцатилетние находят в нем утешение? Они ищут пространство, не переполненное ботами, инфлюенсерами, дезинформацией и негативными новостями. Tumblr по-прежнему отдает приоритет сообществам и нишевому контенту, а не вовлеченности. Он не пытается удержать алгоритмами. Лента выглядит умиротворенно: пользователи делятся короткими видео, мемами и собственными изображениями. В декабре там появились сообщества в духе Reddit, а в январе вышел Tumblr TV — функция напоминает TikTok с опцией поиска гифок и коротких видео.

На фоне многочисленных потрясений вокруг крупных площадок и того же запрета на рекламу на отдельных сервисах в России не только Tumblr, но и другие забытые сервисы могут стать магнитом для рекламных бюджетов.

Яна Лубнина