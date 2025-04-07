«Южане не просто так оторвались на пять очков»

«Краснодар» ушел в отрыв от преследователей в борьбе за чемпионство. После победы в РПЛ над «Акроном» (1:0) южане опережают «Спартак» и «Зенит» на пять очков. На четвертую позицию вышел ЦСКА. Армейцы обыграли «Динамо» (3:1). За развитием событий в матчах 23-го тура футбольного чемпионата страны следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Зенит» все-таки потерял очки в матче с «Локомотивом». Встреча завершилась вничью (1:1). После столь неудачного московского выезда золотые перспективы сине-бело-голубых туманны. Главный тренер действующего чемпиона Сергей Семак ничего конкретного по этому поводу сказать так и не смог.

— В контексте битвы за чемпионство как этот результат можно оценить? — Пока никак. Посмотрим, как дальше будет играть соперник, как мы будем играть.

Южане выглядят интереснее и не просто так оторвались на пять очков. Пока у них лишь одно поражение. И в следующем туре, похоже, нас действительно ждет «момент истины» — очное противостояние «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге. Если команда Мурада Мусаева сможет взять в этом матче три очка, то чемпионство «Краснодара» станет не неизбежным, но вероятность такого развития событий будет очень велика. В принципе, и сейчас «Краснодар» кажется главным претендентом на титул. У южан, наконец, появилось то, чего раньше не было, подчеркивает комментатор Михаил Мосаковский:

«Главное достижение "Краснодара" — это то, что клуб научился выигрывать матчи, которые ему не даются. Это то, чего не было еще в прошлом сезоне и в принципе с "Краснодаром"».

Но «Зенит» и «Спартак» по-прежнему в чемпионской гонке. У них по 47 очков. Красно-белые догнали «Зенит», крупно обыграв «Ростов» (3:0), причем в гостях. Матч ЦСКА—«Динамо», который завершал программу 23-го тура, получился непростым как для футболистов, так и для болельщиков.

Играть пришлось под снегом и оранжевым мячом. Показать достойный уровень на заснеженном поле у футболистов получалось не всегда. В первом тайме команды много ошибались, хотя обменялись голами. Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий утверждал, что погода серьезно влияет на игру: «Влияет, конечно, и не в хорошую сторону, потому что много борьбы, а поле подмерзшее, тяжело контролировать игру».

А в начале второго тайма произошло событие, которое взбодрило трибуны, хотя счет не менялся. В далеком Нью-Йорке нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и побил рекорд Уэйна Гретцки. После этого о футболе ненадолго забыли не только болельщики, но и комментаторы. После этого начались рассуждения о том, сколько еще шайб россиянин отправит в ворота соперников. Так что футболисты ЦСКА и «Динамо» доигрывали встречу, можно сказать, под разговоры о хоккее.

Тем обиднее было динамовцам, они пропустили еще дважды. Сначала на 78-й минуте отличился Сауль Гуарирапа, а затем в компенсированное Иван Обляков реализовал пенальти. В итоге победа армейцев (3:1), и они поднимаются на четвертое место в турнирной таблице. До «Спартака» и «Зенита», которые идут на второй и третьей позиции всего три очка. Так что, можно сказать, борьба за медали в РПЛ только начинается.

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Владимир Осипов