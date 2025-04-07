В Татарстане из-за ремонтных работ путепровода на 786 км автодороги М-7 «Волга» частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 786 километре трассы М-7 «Волга» в Татарстане ограничено движение

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ На 786 километре трассы М-7 «Волга» в Татарстане ограничено движение

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничение затронуло одну полосу движения на мосту. Также сужена проезжая часть под путепроводом, а съезд в сторону Казани временно закрыт.

По словам пресс-службы, для движения из Уфы в сторону Казани необходимо съехать с трассы М-7 «Волга» на 785+311 км в сторону Зеленодольска, затем проехать до разворотной петли, расположенной в четырех километрах от путепровода — на 122-м километре автодороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — дорога М-7 — и повернуть обратно в направлении Казани.

В ведомстве просят водителей соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

Артём Дергунов