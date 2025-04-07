В Башкирии банки и магазины будут менять монеты на банкноты

С 7 по 19 апреля в Башкирии и других регионах для возврата мелочи в оборот банки и магазины будут обменивать монеты на банкноты, сообщает пресс-служба Нацбанка республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При обращении в банк потребуется паспорт. В магазинах можно только обменять монеты, выпущенные после 1997 года, на банкноты, а в некоторых банках — также зачислить мелочь на своей счет.

«Банк России периодически проводит подобные акции, чтобы вернуть мелочь в оборот. Ведь нередко монеты лежат дома без дела, в то время как многие магазины, общественный транспорт и ряд других организаций испытывают их недостаток»,— отметила заместитель управляющего Нацбанка Башкирии Лилия Якупова.

В 2024 году в рамках «Монетной недели» жители Башкирии сдали более 840 тыс. монет на сумму более 3,7 млн руб. и весом 4,3 тонны. Больше всего было монет номиналами 1 и 10 руб.

Майя Иванова