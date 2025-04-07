Лавров обсуждает евразийскую безопасность с послами зарубежных стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит заседание по вопросам евразийской безопасности с послами иностранных государств в Москве. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Сергей Лавров обсуждает сегодня вопросы евразийской безопасности с аккредитованными в Москве послами зарубежных стран»,— написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

С лета 2024 года Россия на различных дискуссионных площадках поднимает тему создания единой архитектуры «равной и неделимой безопасности». 14 июня на встрече с руководством МИД РФ Владимир Путин заявил, что на евразийском континенте необходима новая структура безопасности, открытая для всех стран, включая членов НАТО. В частности, он указал на необходимость «постепенного сворачивания военного присутствия внешних держав» в регионе. Президент отметил готовность обсуждать этот вопрос с НАТО и Евросоюзом.

Подробнее о дискуссиях вокруг темы евразийской безопасности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая