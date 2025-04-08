В Екатеринбурге запущено уникальное производство углеродных тканей

Новое предприятие по производству углеродных тканей компании «PRIME CARBON» (входит в состав ГК «Уралхимаппарат») не имеет аналогов в Центральной России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Уралхимаппарат» Фото: пресс-служба ГК «Уралхимаппарат»

Углеродные ткани композитного дивизиона отличаются превосходными эксплуатационными качествами, имеют высокие показатели прочности на растяжение и устойчивы к воздействию большинства реагентов. Выпускаемая продукция также отличается своей высокой технологичностью и, благодаря уникальным свойствам, активно используется во многих промышленных отраслях и производствах.

Сейчас предприятие выпускает четыре вида ткани в двух видах переплетения. Его производственные мощности составляют 250 погонных метров ткани в сутки.

К сентябрю 2025 года планируется открыть еще один цех с тремя дополнительными линиями. Это позволит расширить ассортимент продукции, включив в него новые виды тканей на основе:

стекловолокна;

арамидного волокна;

технического углеродного волокна (дополнительная линия).

Кроме того, в новом цехе планируется установить пропиточное оборудование российского производства. Это позволит выпускать препрег — материал с предварительно нанесенным полимерным связующим, используемый в авиации, беспилотной технике, инновационных композитах и других высокотехнологичных отраслях.

Запуск и расширение такого рода производства играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета России. Сегодня 80% рынка насыщено китайским сырьем, что делает критически важным развитие отечественного производства углеродных и композитных материалов. Проект способствует снижению зависимости от импортных поставок и поддержке стратегически важных для страны отраслей, таких как медицина, строительство, судостроение, автомобилестроение, авиация и производство дронов.

https://uctex.ru