На Ставрополье весной заложат 16 гектаров новых виноградников

Весной 2025 года в Ставропольском крае планируют заложить 16,2 га виноградников. На эти цели направят 173,5 млн руб., сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Субсидирование из бюджета края способствует ежегодной закладке более 100 га новых виноградников на территории Ставрополья. Финансовая поддержка сельхозпроизводителям выделяется в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства», реализацию которой по поручению губернатора Владимира Владимирова контролирует краевое министерство сельского хозяйства.

Общая площадь виноградников в регионе составляет 5,3 тыс. га.

Николай Аксенов