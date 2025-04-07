Двух челябинцев будут судить за мошенничество с маткапиталом на 1 млн рублей

Сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении риелтора и директора кредитно-потребительского кооператива. Их обвиняют в мошенничестве с маткапиталом, с помощью которого было похищено 1 млн руб. бюджетных средств (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Материалы направлены в Калининский районный суд Челябинска, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, риелтор вступил в сговор с директором организации. Через знакомых и расклеенные на улицах объявления он подыскивал желающих получить средства материнского капитала наличными. Сообщники создали фиктивный документооборот по оформлению в собственность участков и разрешений на строительство, а также договоров займов для оплаты указанных услуг. Бумаги челябинцы предоставляли в отделение Социального фонда России по региону. Так они похитили более 1 млн руб. бюджетных средств. Противоправную деятельность жителей выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.

Виталина Ярховска