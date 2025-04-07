В Башкирии предприниматель обвиняется в мошенничестве при получении субсидии

Житель Баймакского района обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что в 2023 году фигурант уголовного дела подал в министерство сельского хозяйства республики заявление на получение субсидии из регионального бюджета на развитие животноводства. На основании предоставленных документов с недостоверными сведениями о наличии у него профильного высшего образования ему выделили субсидию в размере около 5 млн руб.

Майя Иванова