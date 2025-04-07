Жители Челябинской области смогут обменять монеты в банках и магазинах

В Челябинской области стартует акция «Монетная неделя», объявленная Банком России. Местные жители смогут обменять накопленные монеты на наличные или зачислить их на безналичный счет, сообщает пресс-служба ЦБ.

Монеты будут принимать в офисах банков и таких крупных сетевых магазинах, как «Магнит», «Монетка», «Чижик» и другие. Список всех адресов размещен на сайте «монетнаянеделя.рф». Сдать также можно потемневшие, поцарапанные, гнутые или ржавые монеты. Акция пройдет с 7 по 19 апреля 2025 года.

В результате последней «Монетной недели», которая прошла с 7 по 20 октября прошлого года, челябинцы сдали 5,5 т монет на сумму 5,6 млн руб.