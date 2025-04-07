ФНС отчиталась о снижении числа иностранных компаний подконтрольных россиянам

Число контролируемых россиянами иностранных компаний снизилось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Количество задекларированных контролируемых иностранных компаний (КИК) по итогам 2023 года снизилось на 9% — до 41,4 тысячи. Отмечается, что снижение было зафиксировано впервые с начала работы такого механизма контроля за зарубежными активами в 2015 году. При этом по итогам 2022 года показатель резко вырос на 21% (до 45,6 тыс.). 98% КИК составляют иностранные организации, 2% — иностранные структуры (партнерство, товарищество и иные форм коллективного управления).

К основным причинам снижения числа КИК эксперты относят их ликвидацию, утрату контролирующими лицами статуса налогового резидента России и передачу доли участия в КИК в пользу лиц, которые не являются налоговыми резидентами страны.

22 мая 2024 года Госдума приняла закон, продлевающий на 2024 год освобождение от НДФЛ физлиц—налоговых резидентов РФ, «переписывающих» на себя имущество своих КИК. Также появилась возможность зачета срока владениями российскими активами через КИК для освобождения от подоходного налога при их последующей продаже. Инициатива стала контрсанкционной мерой, позволяющей переоформить на себя активы из «недружественных» стран.

Екатерина Отрашкевич