Татарстан на инвестиционном форуме в Абу-Даби представил автомобиль Aurus Senat

Татарстанский автомобиль Aurus Senat был представлен на выставке в рамках инвестиционного форума в Абу-Даби, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Татарстан участвует в форуме с момента его запуска в 2015 году.

Aurus — первый российский производитель автомобилей премиум-класса. Проект, получивший рабочее название «Кортеж», разрабатывается «Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом НАМИ» при поддержке фонда Tawazun (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что на инвестфоруме в Абу-Даби Минниханов сказал, что по итогам 2024 г. внешнеторговый оборот Татарстана со странами — участниками Организации исламского сотрудничества достиг примерно $8 млрд.

Артём Дергунов