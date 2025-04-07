«Сколхимпром» не доказал безосновательность пересмотра спора с «Башкиравтодором»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии о возобновлении процесса по иску ООО «Сколхимпром», взыскивавшего с «Башкиравтодора» 1,1 млрд руб. по 15 договорам поставки дорожно-строительной техники, заключенным с мая по ноябрь 2022 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2023 года арбитражный суд Башкирии подписал мировое соглашение, по которому «Башкиравтодор» обязался погасить 1,1 млрд руб. долга до конца лета 2024 года. Позже в рамках дела о банкротстве «Башкиравтодора» в реестр требований была включена задолженность перед «Сколхимпромом» на сумму 721,5 млн руб.

С этим не согласился Сбербанк, долги «Башкиравтодора» перед которым превышают 1,9 млрд руб. По мнению банка, отношения между «Сколхимпромом» и «Башкиравтодором» были фиктивными. В частности, мировое соглашение между ними было утверждено судом без надлежащей проверки первичной документации, считает Сбер.

Кроме того, по мнению банка, представленные для доказательства реальности исполнения договор путевые листы не содержали отметок о прохождении машинистами экскаваторов, катков и другой техники обязательных предрейсовых медосмотров и отметок об исправности техники. А в представленной документации, утверждал Сбербанк, содержались противоречия, свидетельствующие об их формальном заполнении.

По просьбе Сбера арбитражный суд Башкирии возобновил дело по иску «Сколхимпрома» по вновь открывшимся обстоятельствам. Не согласившись с решением, «Сколхимпром» подал апелляционную жалобу. В ней, в числе прочих, указывалось, что в материалы дела был представлен акт сверки взаимных расчетов со всей информацией, подтверждающий правомерность претензий к «Башкиравтодору».

Суд апелляционной инстанции оставил решение о пересмотре дела без изменений, указав, что доказательства Сбербанка заслуживают возобновления разбирательств.

ООО «Сколхимпром» зарегистрировано в 2019 году в Уфе, основной вид деятельности — строительство автодорог и магистралей. Соучредителями компании являются Эдуард Яхин и Сергей Ионин. По данным Rusprofile, в 2024 году убытки организации составили 719 тыс. руб. при выручке 526 млн руб.

Идэль Гумеров