В Башкирии с сентября планируют ограничить продажу энергетиков

Курултай Башкирии на ближайшем пленарном заседании в конце апреля планирует рассмотреть в первом чтении проект закона «Об установлении запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) на территории Республики Башкортостан», сообщает пресс-служба республиканского парламента. Ограничение может вступить в силу 1 сентября.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, депутаты намерены запретить торговлю энергетиками в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта. «Для обеспечения соблюдения запрета будет разработано положение о региональном государственном контроле в этой области. Правительство республики получит соответствующие полномочия»,— отметил он.

По мнению спикера парламента, безалкогольные тонизирующие напитки пьют, «чтобы взбодриться», но они могут вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой и пищеварением. Учреждения образования, здравоохранения, организации культуры и спортивные заведения должны формировать «нормы, ценности и привычки, определяющие образ жизни людей» и «транслировать идею осознанного отношения человека к своему здоровью». «Продажа потенциально опасной для здоровья продукции "нормализует" ее потребление в глазах покупателя, что недопустимо»,— резюмируется в релизе.

Майя Иванова