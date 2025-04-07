Жителю Бабино дали 180 часов обязательных работ за угрозы убийством бригаде СМП

Завьяловский райсуд Удмуртии вынес приговор 68-летнему жителю села Бабино, ударившему вилкой родственника и угрожавшему расстрелом сотрудникам скорой помощи, сообщает сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в мае 2023 года подсудимый в пьяном состоянии поссорился с родственником в доме села, после чего несколько раз ударил его руками по лицу и нанес увечья вилкой в области шеи. Был квалифицирован легкий вред здоровью. Кроме того, фигурант угрожал убийством и расстрелом фельдшеру и медицинскому брату бригады скорой помощи (СМП), прибывшей к пострадавшему, а также с силой толкал сотрудником СМП.

В судебном заседании фигурант вину не признал. Мужчина был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством (ст. 115, ст. 119 УК РФ). Ему назначили 180 часов обязательных работ.