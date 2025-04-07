В Башкирии экс-глава сельсовета обвиняется в растрате

Кугарчинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело бывшего главы Юмагузинского сельсовета, обвиняемого в растрате, совершенной с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о 66-летнем Рашите Сабитове.

По версии следствия, чиновник предоставил двум предпринимателям в пользование помещения для коммерческой деятельности. При этом счета за потребленную ими электроэнергию оплачивали из средств местного бюджета. Ущерб составил более 310 тыс. руб.

Майя Иванова