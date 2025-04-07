НБКИ: в Башкирии в 2025 году отмечали наибольшее значение стоимости кредита

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале этого года в Башкирии отмечалось наибольшее значение полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам среди десяти регионов-лидеров по их выдаче — 37,6%.

Также высокое значение ПСК наблюдалось в Челябинской (37,3%) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО, 36,5%) областях, в Татарстане (36,1%) и Ростовской области (35,9%).

В республике в феврале этого года значение ПСК по кредитным картам не изменилось по сравнению с январем. Наиболее серьезная динамика снижения данного показателя среди десяти регионов-лидеров по выдаче потребкредитов) в феврале по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Краснодарском крае (-2,2 %), Ростовской области (-1,7 %), Санкт-Петербурге (-1,2 %), Республике Татарстан и Свердловской области (по -0,9 п.п.). В некоторых регионах ПСК по потребкредитам за месяц, напротив, выросла, в том числе в Челябинской (+1,1%) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО, +0,2%) областях. В Москве этот показатель за месяц сократился на 0,8%.

В среднем по стране полная стоимость кредита (ПСК) по потребительским кредитам в феврале составила 36 %, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5 % (в январе – 36,5%). Снижение данного показателя в феврале этого года зафиксировано после шести месяцев роста.

Майя Иванова