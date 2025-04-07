В Сызрани и Октябрьске выявили нарушения в сфере обеспечения безопасной эксплуатации локомотивов

Сызранская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере обеспечения безопасной эксплуатации тягового подвижного состава в Сызрани и Октябрьске. Должностные лица организации привлечены Ространснадзором к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте), им назначены штрафы. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в Сызрани и Октябрьске в пунктах технического осмотра допускались нарушения при проведении ремонта и технического обслуживания локомотивов. В эксплуатационном локомотивном депо Октябрьск для перевозки допустили локомотив, состояние которого не соответствовало нормативным требованиям. Также выявлен случай оставления без наблюдения машинистом готового к движению локомотива.

По требованию прокурора два электровоза вернули для повторного ремонта, в организациях приняты меры по выполнению нормативных правил.

Руфия Кутляева