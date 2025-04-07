Спрос на санатории Кавминвод вырос на 25% в 2025 году

Бронирование путевок в санатории Кавминвод увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом, при этом россияне планируют отдых за 8-9 месяцев вперед из-за дефицита мест в качественных здравницах. Такие данные приводит Российский союз туриндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно оценкам РСТ, в летнем сезоне 2025 года цены на путевки увеличились на 15-20% в целом по России, а в особо популярных регионах, таких как Подмосковье и Калининградская область, — на 25-30%.

«Продажи напрямую зависят от стоимости: в санаториях, где цены существенно выросли, спрос остался на уровне прошлого года. Там, где цены удержали или подняли незначительно, число заявок увеличилось на 10-15%»,— отметил соруководитель комитета РСТ по санаторно-курортной деятельности Дмитрий Богданов.

Стоимость путевок варьируется от 5 тыс. руб. в сутки с учетом проживания, питания и процедур до 50-60 тыс. руб. в сутки в заведениях класса люкс. Эксперты советуют резервировать места заранее и обращаться к профильным турагентствам, хорошо знающим особенности санаторно-курортного лечения.

Николай Аксенов