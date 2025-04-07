Директор филиала «Азот» провел встречи с трудовым коллективом

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялись традиционные встречи директора предприятия Андрея Семенюка с трудовым коллективом. В мероприятиях приняли участие около 500 человек. Директор филиала ознакомил участников с итогами работы Компании и филиала «Азот» за 2024 год, ответил на вопросы, касающиеся социальной политики, благоустройства, транспорта, питания, льгот и гарантий, вопросов охраны труда и промышленной безопасности и т.д.

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Благодаря системной работе, ориентированной на комплексное развитие персонала, а также высокого уровня мотивации сотрудников, в 2024 году был достигнут исторический максимум производительности — 2 317 000 тонн продукции.

В Пермском крае «Азот» входит в тройку лучших предприятий химической отрасли по уровню оплаты труда. В 2024 году повышение заработной платы проводилось дважды: индексация на 8% в январе и точечный пересмотр заработных плат в апреле. Средняя зарплата сейчас составляет 99 818 рублей.

Среднесписочная численность персонала в 2024 году составила более 2 500 человек. 66% сотрудников «Азота» — с высшим и средним профессиональным образованием. Средний возраст работников — 41 год. Стажировку и практику на предприятии прошли почти 250 студентов. В штат приняты 35 молодых специалистов.

Профессиональное обучение в 2024 году за счет работодателя прошли 452 человека. 142 сотрудника филиала получили повышение. Это на 41% больше, чем в 2023 году, что подтверждает активное развитие карьерных возможностей в Компании.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Филиал «Азот» продолжает стабильно работать. На предприятии создана одна из самых эффективных систем социальной поддержки. Санаторно-курортное лечение персонала, ипотечное софинансирование, работа с молодежью, поддержка ветеранов завода, летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников — все эти направления носят системный характер и нацелены на комплексное развитие деятельности предприятия. На обеспечение коллективного договора 2024-2026 планируется направить более 200 млн рублей.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники