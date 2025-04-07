В Казани за 10 млн рублей продают монету 1727 года

В Казани монету 1727 года номиналом в один рубль продают за 10 млн руб. Соответствующий лот размещен на сайте бесплатных объявлений.

Согласно описанию, монета датируется 1727 годом и принадлежит к числу выпущенных в тот период денежных знаков. На лицевой стороне монеты размещен портрет императора Петра II, а на оборотной — изображены четыре перекрещенные буквы «п» с коронами над ними.

«Представленный экземпляр полностью идентичен, по описанию Рандольфа Зандера, уникальному пробному рублевику Императора Петра II. До настоящего времени был известен единственный экземпляр данной монеты», — указано в тексте объявления.

В объявлении также указано, что монета хранится с советских времен и не является подделкой, хотя экспертиза по оценке подлинности и состоянию монеты не проводилась.

Артём Дергунов