Новым директором МУП «ЧКТС» назначен Евгений Окольнишников

Директором муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» стал бывший сотрудник главного контрольного управления региона Евгений Окольнишников. Он приступил к исполнению обязанностей 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Евгений Окольнишников работал в главном контрольном управлении Челябинской области с 2007 года. В период с 2016-го по 31 марта текущего года он занимал должность заместителя начальника.

По данным сайта МУП «ЧКТС», в последние месяцы исполняющим обязанности руководителя был Иван Величенко. Он вступил в должность после ухода Дмитрия Мухина, который руководил предприятием с июня 2023 года. До этого в течение двух лет директором являлся Роман Шершнев. С 2011-го по 2020 год на посту был Сергей Лобанов.