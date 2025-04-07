В Перми помещения магазина, закрывшегося из-за санкций, продают за 59 млн рублей

В Перми продается помещение бывшего магазина «Спортмода» по адресу: ул. Революции, 24. Согласно объявлению на сайте «Авито», здание общей площадью 253,6 кв. м оценили в 59 млн руб. или 232,6 тыс. руб. за квадратный метр. Первым на это обратило внимание издание «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Актив располагается на первой линии ЖК «Новый центр», высота потолков достигает 4,6 м. В помещениях обустроено многоуровневое освещение, кондиционирование воздуха, система вентиляции и видеонаблюдения. Помещение имеет два уровня: на первом расположен тамбур и общий зал площадью 113 кв. м, на втором — два зала по 46 и 68,8 кв. м, кухня, санузел и раздевалка. «Стиль интерьeра разpабатывaли c дизaйнеpoм, впишeтся в любой вид деятельности», — указывается в объявлении.

О закрытии в Перми магазинов «Спортмода», Luhta и Dress Code стало известно в начале апреля. Владельцы бизнеса Лариса и Сергей Гуненковы объяснили закрытие бизнеса ухудшением ситуации в розничной торговле из-за санкций, сложностями с банковскими транзакциями и проблемами с логистикой. Магазины будут открыты для посетителей до майских праздников. После будет доступен только онлайн-формат.

Отметим, магазины работали в Перми на протяжении 30 лет. Располагались по адресу: ул. Попова, 23 (Luhta), ул. Революции, 24 (Спортмода), Целинная, 51 (Dress Code).