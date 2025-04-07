В Оренбуржье жителя подозревают в хищении паводковых выплат в размере 900 тысяч рублей

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили хищение бюджетных средств. Жителя Оренбургского района подозревают в незаконном получении материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает УМВД России по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Сотрудники полиции установили, что 51-летний житель предоставил в центр социального обслуживания населения документы, в которых указаны недостоверные сведения я о порче имущества в результате паводка. Он указал порчу имущества и дома, которые подозреваемый арендовал.

В результате злоумышленник похитил бюджетные деньги на сумму 900 тыс. руб. Средства были выплачены подозреваемому и членам его семьи. Деньги потрачены на покупку строительных материалов и оплату услуг разнорабочих.

В отношении жителя Оренбургского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Фигуранту дела избрана пресечения в виде подписки о невыезд и надлежащем поведении.

Руфия Кутляева