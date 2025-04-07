МВД опровергло информацию о стрельбе в школе Екатеринбурга

Появившаяся в Telegram-каналах информация о стрельбе в школе в Екатеринбурге не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, проблема возникла из-за курьера, который без объяснения оставил посылку.

Пресс-секретарь рассказала, что курьер пришел в школу, оставил коробку с бланками карт профилактических прививок для работников медпункта и ушел. Охранник, не разобравшись в ситуации, нажал тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали курьера. Утверждается, что он был нетрезв.

«В настоящее время учебный процесс проходит штатно. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего»,— написала госпожа Волк в Telegram.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил ТАСС, что задержан мужчина по фамилии Кудряшов 1966 года рождения. Его доставили в отделение полиции, он дает показания. «За нахождение в нетрезвом виде в общественном месте на гражданина заведено административное делопроизводство. Чтобы не подвергать детей возможной опасности, руководство школы приняло решение вывести на улицу на период проверки 729 детей и учителей»,— уточнил он.