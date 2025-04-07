В Ставрополе возобновил работу автобусный маршрут №53

Автобусный маршрут №53, связывающий бульвар Зеленая Роща и ТЦ «Метро» в Ставрополе, который не функционировал с лета 2024 года, 7 апреля возобновил работу. Об этом сообщил в Telegram-канале урбанист Андрей Черняков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В конце 2024 года администрация объявила конкурс на поиск нового перевозчика для маршрута №53. В начале февраля 2025 года победителем стало ООО «Экспресс», подавшее единственную заявку.

Поскольку маршрут работает по нерегулируемому тарифу, к автобусам предъявляются минимальные требования, касающиеся только их класса. Перевозчик заявил, что менее 70% транспортных средств будут оснащены кондиционерами и оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Согласно условиям, пассажиров должны обслуживать 22 автобуса среднего класса, возраст которых может превышать 10 лет.

Николай Аксенов