Подрядчика спустили на землю

Верховный суд РФ поставил точку в споре волгоградской прокуратуры с фирмой, которая ввела власти в заблуждение, чтобы получить подряд на капремонт в многоэтажках Волгоградской области. По решению суда, комитет, отвечающий за регулирование контрактной системы региона, обязали исключить башкирскую фирму ООО «Имексо» из реестра подрядных организаций, имеющих право участвовать в тендерах на выполнение таких работ. Надзорному органу удалось доказать, что подрядчик отчитался о наличии необходимого для включения в реестр опыта, однако в действительности заявленных работ не исполнял. По мнению экспертов, теперь у ООО «Имексо» практически нулевые шансы вернуться в реестр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВС РФ отказался рассматривать жалобу строителя из Уфы на запрет проводить капремонт жилых домов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ ВС РФ отказался рассматривать жалобу строителя из Уфы на запрет проводить капремонт жилых домов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Неправомерное включение в реестр позволило башкирскому подрядчику поучаствовать в конце марта 2023 года в конкурсе на разработку проектно-сметной документации и последующий капитальный ремонт фасадов сразу 58 домов в разных районах Волгограда. Начальная цена закупки составила почти 1,5 млрд руб.

В связи с этим надзорный орган также просил истребовать у «Имеско» денежные средства, поступающие на ее банковские счета, в пределах 513,8 млн руб. По заявлению прокуратуры в июне 2024 года Арбитражный суд региона принял обеспечительные меры на данные средства, а также имущество компании. Однако в сентябре того же года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, куда обратился представитель подрядчика, решил частично изменить решение предыдущей инстанции и сохранить за компанией средства «для выплаты алиментов, зарплаты и обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды».

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу комитета по закупкам, который требовал признать преждевременным рассмотрение претензий прокуратуры в судебном порядке. В комитете заявляли, что надзорный орган должен был обратиться не в суд, а в реестр с информацией, подтверждающей недостоверность документов в составе заявки башкирской фирмы. Однако суд не счел доводы чиновников убедительными.

ООО «Имексо» зарегистрировано в Уфе в июле 2003 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. С августа 2018 года компанией владеет Вадим Абдуллин, ранее учредителем был Ахмет Ертекин. В 2023 году выручка ООО составила 212,8 млн руб., чистая прибыль — 32,5 млн руб. В 2022 году компания заключила десять госконтрактов общей стоимостью 1,82 млрд руб., в 2023 году — семь на 3,14 млрд руб. Среди заказчиков — фонды капремонта Волгоградской, Нижегородской областей, Челябинской области и Москвы. В этом году, согласно открытым данным, «Имексо» участвовало в пяти аукционах нижегородского фонда капремонта, но ни в одном не победила.

30 мая прошлого года Арбитражный суд Волгоградской области обязал комитет по регулированию системы в сфере закупок региона исключить башкирское ООО «Имексо» из реестра подрядчиков, имеющих право получать контракты на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе объектов культурного наследия.

Иск к комитету 12 февраля 2024 года подала первый заместитель прокурора региона Светлана Чиженькова. Представителю надзорного органа удалось доказать, что в 2022–2023 годах фирма предоставила подложные сведения о наличии опыта, необходимого для выполнения таких работ. Саму фирму, а также «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» привлекли к процессу в качестве заинтересованных лиц.

Как следует из судебного акта, компания в подтверждение наличия необходимого опыта по выполнению капительного ремонта представила договоры, якобы заключенные с ООО «Уралнефтьспецмонтаж», ООО «ФРЕГАТ», ООО СК «Авангард-плюс», ООО «МСК-Строй».

Указанные компании договоры с ООО «Имексо» никогда не заключали и какие-либо расчеты между ними не производились, выяснили прокуроры.

Данные Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Башкортостан также не подтверждали реальность исполнения сделок. Приведенные прокуратурой доводы ни комитетом, ни ООО «Имексо» не были опровергнуты.

В декабре 2023 года УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» также заключало с подрядчиком из Башкирии контракт на 338 млн руб. на ремонт в 33 домах, являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Контракт с фирмой расторгли в марте 2024 года по соглашению сторон, из-за чего ремонт в домах-памятниках затянулся.

В итоге суд обязал комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области исключить из реестра квалифицированных подрядных организаций ООО «Имексо».

Поскольку Верховный суд РФ отказался выносить жалобу комитета по закупкам на коллегию, можно говорить об окончательном признании решения первой инстанции. По мнению квалифицированных экспертов, теперь у ООО «Имексо» практически нет шансов доказать, что его включение в реестр было законным.

«ВС РФ поставил точку в споре, отказав в рассмотрении кассационной жалобы комитета, — исчерпаны все инстанции. Надзорная жалоба возможна, но редко даже принимается к рассмотрению, а тем более — удовлетворяется. Существует также процедура пересмотра судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, однако для её применения нужны очень веские основания», — рассказал ведущий юрист фирмы INTELLECT Андрей Тронин.

Эксперт отметил, что данный случай довольно интересен, так как споров о включении в реестры квалифицированных подрядных организаций в стране было не так много. Он имеет перспективы стать ориентиром в подобных делах.

ООО «Имексо» оказалось в центре скандала не только в Волгоградской области. В 2022 году фирма получила контракт стоимостью 552 млн руб. на капремонт фасадов 14 домов в Челябинске. По закону право участвовать в конкурсах на получение таких подрядов имеют лишь компании, которые предоставили информацию о выполнении аналогичных работ минимум по трем контрактам на сумму в 7 процентов от запрашиваемого допуска к объемам. Однако ООО «Имексо» более трех лет не вело активную деятельность и имеет нулевые обороты. На это обратили внимание местные активисты «Общероссийского народного фронта». У общественников возник вопрос, удастся ли фирме без зафиксированного опыта выполнить работы надлежащим образом.

Светлана Федорова